O QUE VEM POR AÍ?

O Al-Ittihad, com nomes como Benzema, Fabinho e Kanté em seu elenco, começou o campeonato de forma positiva, vencendo as duas primeiras partidas por 3 a 0 e 2 a 0, respectivamente. Essas vitórias colocaram o time no topo da tabela, juntamente com Al-Ahli e Al-Ettifaq. A equipe está determinada a manter a série vitoriosa e continuar a luta pelo título do Sauditão. A presença de jogadores renomados adiciona uma dose extra de qualidade ao time, o que a torna uma séria ameaça aos adversários.



