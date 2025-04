O jovem atacante Alisson, ex-Atlético-MG, foi o herói da classificação do Shakhtar Donetsk para a final da Copa da Ucrânia nesta quarta-feira (23). Com um gol nos instantes finais da prorrogação, o brasileiro garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Polissya e carimbou o passaporte da equipe para a decisão do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 19 anos, Alisson marcou seu primeiro gol pelo clube ucraniano em grande estilo, menos de dois meses após sua chegada à Europa. Contratado em março por cerca de 14 milhões de euros, o atacante se emocionou com o momento decisivo vivido fora de casa.

continua após a publicidade

- É um dia que vai ficar guardado na minha memória por todos os motivos que a gente já sabe. Meu primeiro gol aqui, num jogo tão duro, no último minuto da prorrogação, que nos garantiu na final... foi demais - disse Alisson após a partida.

Adaptação rápida e apoio de brasileiros

Com apenas sete jogos com a camisa do Shakhtar, o atacante já acumula três participações diretas em gols e um aproveitamento de 76% nos resultados. Em processo de adaptação ao futebol europeu, ele destaca a importância da convivência com outros brasileiros no elenco, em especial o meia Pedrinho, com quem já atuou no Atlético-MG.

continua após a publicidade

- O Pedrinho é um parceiro muito importante neste processo. Concentramos juntos, ele me passa muita coisa também. O mais importante é que as coisas estão acontecendo e estou muito feliz com isso - afirmou o jogador.

Alisson foi um dos destaques na classificação do Shaktar na Copa da Ucrânia (Foto: Divulgação/Shaktar)

➡️Com herói improvável, Milan amassa Inter e vai à final da Copa da Itália

Revelado nas categorias de base do Galo, Alisson chegou ao profissional em 2023, aos 17 anos, e teve rápida ascensão. Sua transferência ao Shakhtar se tornou a terceira maior da história do clube mineiro, atrás apenas de Bernard (25 milhões de euros, também para o Shakhtar, em 2013) e Paulinho (18 milhões de euros, para o Palmeiras, em 2024).

A final da Copa da Ucrânia será disputada em jogo único no dia 14 de maio. O Shakhtar enfrentará o Dynamo de Kiev na briga pelo título nacional.