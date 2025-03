Real Madrid x Atlético de Madrid: IA crava vencedor do confronto

Nesta terça-feira (4), o Real Madrid encara o Atlético de Madrid, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas da Champions League. A Inteligência artificial do ChatGPT cravou qual clube madrilenho sairá vencedor deste duelo. Confira;

Chat GPT crava vencedor de Real Madrid x Atlético de Madrid

O Real Madrid chega a esta partida após eliminar o Manchester City com vitórias de 3 a 2 na Inglaterra e 3 a 1 em casa. Já o Atlético de Madrid, quinto colocado na fase de grupos, terá a vantagem de decidir a classificação em seu estádio no jogo de volta, em 12 de março.

Ambas as equipes apresentam ataques fortes. O Real Madrid, com Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, lidera as estatísticas de finalizações na competição. O Atlético de Madrid, por sua vez, tem mostrado consistência ofensiva, marcando gols em todas as últimas nove partidas.

Considerando o momento atual, o histórico recente e a força ofensiva de ambos os times, é provável que o Real Madrid vença a partida. No entanto, espera-se um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados.

Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam pelas oitavas de final da Champions League (Foto: Thomas COEX/AFP)

Jogadores pendurados de Real Madrid e Atlético

O Real Madrid, tem Bellingham suspenso e cinco jogadores - Camavinga, Endrick, Modrić, Tchouaméni e Rüdiger - além do técnico Carlo Ancelotti, correndo o risco de suspensão. Militão, embora ausente por lesão, também enfrenta a mesma ameaça.

O Atlético de Madrid, por sua vez, tem preocupações menores, mas significativas. Correa e Giménez estão em risco de suspensão para o jogo de volta se receberem cartões amarelos. Giménez, já no segundo ciclo de cartões amarelos, precisa de apenas dois para ser suspenso. Um cartão amarelo no Bernabéu o deixaria fora do jogo de volta, e uma progressão na competição poderia resultar em outra suspensão.