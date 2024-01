Neste domingo (21), às 12h15 (horário de Brasília), o Real Madrid recebe o Almería no Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), em jogo válido pela 21ª rodada de La Liga. A equipe comandada por Carlo Ancelotti está em segundo, com 48 pontos - um ponto e um jogo a menos em relação ao líder Girona; o Almería, por outro lado, é o lanterna da competição, com apenas seis pontos e nenhuma vitória conquistada. O jogo terá transmissão do Star+.