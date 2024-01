Por conta de sua polivalência, o jogador que é zagueiro de origem atuou como volante e teve participação decisiva. O gol marcado por Lelê se inicia com uma pressão feita pelo camisa 13, que forçou o erro na saída de bola do Volta Redonda e fez com que Arthur achasse o centroavante livre de marcação e com a defesa adversária desmontada.