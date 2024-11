Real Madrid vive contagem regressiva para retorno de astro da equipe

Em meio ao grande problema do Real Madrid com as lesões na temporada, Carlo Ancelotti esfrega as mãos para ter uma boa notícia: David Alaba, zagueiro austríaco titular no esquema merengue, está evoluindo e deve retornar aos gramados em dezembro. O defensor já retornou aos treinamentos e está ganhando ritmo de forma gradual, e de acordo com o jornal "MARCA", da Espanha, a evolução do atleta é surpreendente.

Real Madrid deve ter boa notícia no final de ano

Alaba vive a reta final da recuperação de uma grave lesão: em dezembro de 2023, ele sofreu com o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador passou por duas cirurgias para tratar sua situação médica, mas teve o retorno adiado após se queixar de dores no retorno aos gramados em maior e em outubro. Apesar disso, o quadro atual é de melhora progressiva e Alaba deve retornar no próximo mês.

O jogador de 32 anos viveu um verdadeiro drama com duas cirurgias e a volta aos gramado adiada por seis meses. Agora, a expectativa de um retorno breve é comemorada por Carlo Ancelotti, afinal, o Real Madrid sofreu com uma perda significativa para o setor defensivo na temporada. Éder Militão, um dos pilares da zaga, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não jogará mais em 2024-25.

David Alaba, zagueiro do Real Madrid, está em fase de transição para o retorno aos gramados (Foto: Reprodução/Instagram)

Em coletiva de imprensa, o treinador italiano projetou o retorno do austríaco para auxiliar o time na temporada.

— Temos jovens jogadores que podem contribuir, o regresso do Alaba, que estará em breve na equipe - afirmou Ancelotti sobre o "buraco" deixado na zaga do Real Madrid com a lesão de Militão.

Caso as expectativas se confirmem e o zagueiro retorne em dezembro, o Real Madrid ganha uma "contratação" de peso para a disputa do intenso calendário da equipe na temporada. No momento, a equipe merengue vive uma situação complicada com o departamento médico lotado: Alaba, em transição, faz companhia a Tchouaméni (tornozelo), Courtois (músculo adutor), Carvajal (joelho), Militão (joelho) e Rodrygo (reto femoral da perna esquerda).

