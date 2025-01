Gol de Rodrygo pelo Real Madrid leva torcedores à loucura: ‘Humilhou’

Rodrygo, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi o grande destaque no primeiro tempo entre os Merengues e o Stade Brest, pela oitava rodada da Fase de Liga da Champions League 2024-25. Autor de um golaço que abriu o placar em Guingamp, na França, o atacante levou torcedores à loucura com a jogada individual que resultou em seu terceiro gol na competição continental.

Rodrygo recebeu pela ponta esquerda, limpou a marcação e bateu com muita categoria ao gol defendido por Bizot. A bola ainda beijou a trave esquerda antes de morrer no fundo da rede. Nas redes sociais, torcedores que acompanhavam o jogo se renderam a mais uma grande atuação do Rayo na Champions League.

Entenda a situação de cada clube na rodada final da Champions

Com as 18 partidas simultâneas, a promessa é de uma tarde de quarta-feira frenética nos gramados da Europa. Dos 36 participantes da primeira fase, onze equipes já têm o destino selado, enquanto as outras 25, ainda disputam a classificação ao mata-mata, seja de forma direta ou via playoffs. Confira a situação das equipes para a última rodada da Fase de Liga, conforme a situação da tabela.

Classificados de forma direta às oitavas: Liverpool e Barcelona;

Dependem apenas de si para se classificar às oitavas: Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta e Bayer Leverkusen;

Sonham com vaga direta para as oitavas: Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus, Celtic;

Correm risco de eliminação: PSV, Club Brugge, Benfica, PSG, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Dínamo Zagreb e Shakhtar Donetsk;

Já eliminados: Bologna, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, Estrela Vermelha, Sturm Graz, RB Salzburg, Slovan Bratislava e Young Boys

