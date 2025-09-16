Real Madrid renova com joia de R$ 900 milhões de multa

Ele expressou felicidade pelo suporte do clube e da torcida após a recuperação.

O zagueiro sofreu lesão nos ligamentos do joelho esquerdo em agosto passado durante a pré-temporada.

Joan Martínez renovou contrato com o Real Madrid até 2029 com multa rescisória de 150 milhões de euros.

O Real Madrid assegurou a renovação de uma das principais joias da sua categoria de base nos últimos anos. O zagueiro Joan Martínez assinou uma extensão contratual com os Merengues até 2029 e teve um reajuste importante em sua multa rescisória: 150 milhões de euros (R$ 942,8 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em agosto do ano passado, durante a pré-temporada do time principal, o zagueiro sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho esquerdo em um choque com Endrick. Após longo período de recuperação e diante da assinatura do novo contrato, o jogador, que tem Sérgio Ramos como grande ídolo, expôs sua felicidade ao anunciar o novo vínculo com o Real Madrid.

continua após a publicidade

"Continuo a fortalecer meu vínculo com o melhor clube do mundo. O apoio que recebi do clube e da torcida recentemente é algo que sempre levarei comigo", disse o zagueiro de 18 anos.

Joan Martínez em ação pelo Real Madrid durante pré-temporada (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Trajetória de Joan Martínez

Joan Martínez chegou às categorias de base do Real Madrid em 2023, após passar pelas divisões inferiores do Levante. Desde então, o zagueiro cresceu bastante. Em agosto de 2024, durante jogo da pré-temporada com o time principal, Joan sofreu uma lesão séria nos ligamentos do joelho esquerdo, o que atrapalhou a evolução do atleta no time principal.

continua após a publicidade

Após o período de pausa, Joan Martínez voltou a treinar junto do Real Madrid Castilla e o clube o considera apto para assumir funções mais exigentes quando recuperado totalmente da lesão, com possibilidade de convocações no time profissional conforme surgirem necessidades na defesa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.