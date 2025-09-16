Europeus reagem a falha de titular do Real Madrid: ‘Supervalorizado’

O Real Madrid saiu atrás no confronto contra o Olympique de Marselha, desta terça-feira (16), no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League. Na ocasião, uma bobeada do meia Arda Guler, no lance que originou o gol do time francês, viralizou nas redes sociais.

Torcedores do clube espanhol se assustaram com o vacilo do camisa 15. O jogador turco foi desarmado por Greenwood no meio de campo. O lance gerou o contra-ataque do gol do time francês.

O próprio atacante inglês arracou contra a defesa merengue após o desarme, que se encontrava exposta. Com muita frieza e categoria, o camisa 10 do Olympique de Marselha conduziu até a área adversária e ao se aproximar do goleiro Courtois, passou para Timothy Weah marcar.

Nas redes sociais, torcedores do Real Madrid não acreditam no desarme que Arda Guler sofreu. Veja a repercussão do lance abaixo:

Tradutor: "Se eu disser que Arda Guler é um dos jogadores mais superestimados da atualidade, isso seria correto?".

Tradução: "Erro grosseiro de Arda Güler. Se você vai jogar, precisa estar vivo o tempo todo. Caso contrário, você estará constantemente dando fichas".

Tradução: "Assistência de Arda Guler".

Tradução: "Boa assistência de Arda Guler para o gol do Marselha".

Tradução: "Gol de Timothy. Erro de Arda Guler, Lamine é superior".