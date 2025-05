Ex-volante da Bélgica é investigado por tráfico de drogas

Radja Nainggolan, conhecido por ter jogado na seleção da Bélgica e pelo Inter de Milão, foi preso em janeiro deste ano após uma investigação da polícia encontrar evidências de transferências bancárias para narcotraficantes. O atleta, que declara que não ter relação com venda de drogas, passou a ser alvo de uma investigação que envolve tráfico de drogas, mas específico envolvendo cocaína.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Não eram eles (os traficantes) que precisavam do dinheiro, era eu. As pessoas acreditam no que leem nos jornais, que sou estou envolvido com a venda de drogas. Mas não há qualquer relação com droga. Pedi o dinheiro por causa de dívidas de jogo e porque as minhas contas estavam bloqueadas devido ao meu divórcio — declarou Nainggolan ao programa "Bar Goens".

continua após a publicidade

Foi no dia 27 de janeiro, em Bruxelas, que o jogador foi preso pelas autoridades, junto com outras 18 pessoas. Suspeito de pertecenter a uma rede de contrabando, que atuava no porto da Antuérpia, na Bélgica, volante é apontado como um dos suspeitos que recebia drogas vindas da América do Sul para serem distribuidas para a Europa.

Em sua entrevista ao canal local belga, o jogador pode explicar que realizou um emprestimo de 100 mil euros com um traficante e para devolver o valor, fez transações de valores de 5 até 30 mil euros, como se fossem “investimentos de contrução”. Ele foi até a delegacia prestar esclarecimentos e depois de três horas, foi liberado pelos oficiais, mas ainda está sendo investigado com a suspeita de participação em organização criminosa.

continua após a publicidade

Radja Nainggolan na e´pca em que foi apresentado ao Inter de Milão (Foto: Divulgação/Inter)

Retrospecto do jogador

Nainggolan tem 36 anos, atuou em 30 jogos pela seleção da Bélgica até se aposentar em 2018. Ficou conhecido no futebol italiano pelas suas passagens no Cagliari, depois jogando com a camisa do Roma e Inter de Milão. Foi anunciado pelo time belga Lokeren-Temse, da segunda divisão, time em que atua até hoje, mas cinco dias antes do anúncio do novo clube, foi preso.

➡️Capitão de time da Bundesliga sofre grave lesão e está fora da temporada