Lecce e Napoli se enfrentam em duelo válido pela 35ª rodada da Serie A italiana. A partida acontece neste sábado (3), no estádio Stadio Comunale Via del Mare (ITA), às horas 15h45 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Lecce e Napoli pela Serie A (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Lecce x Napoli

35ª rodada — Serie A

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Via del Mare, em Lecce (ITA)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🟨 Arbitragem: Davide Massa (árbitro); Filippo Meli e Stefano Alassio (assistentes); Daniele Rutella (quarto árbitro)

📺 VAR: Maurizio Mariani; Valerio Marini (assistente)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🟡 Lecce (Técnico: Simone Inzaghi)

Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic

🔵⚪ Napoli (Técnico: Antonio Conte)

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Spinazzola; Lukaku

