Ficha do jogo INT VER 35ª rodada Serie A Data e Hora sábado (3), às horas 15h45 (de Brasília) Local San Siro, em Milão (ITA) Árbitro Gianluca Manganiello (árbitro) Assistentes Giuseppe Perrotti e Stefano Del Giovane; Luca Massimi (quarto árbitro) Var Daniele Paterna; Federico La Penna (assistente) Onde assistir

Inter de Milão e Hellas Verona se enfrentam em duelo válido pela 35ª rodada da Serie A italiana. A partida acontece neste sábado (3), no estádio San Siro, em Milão (ITA), às horas 15h45 (de Brasília), com transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

(NÃO É OBRIGATÓRIO) Planilha de vídeos originais para embed: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1feoOm4Ao-JKgPW4xUPjqqOC0djG1jd2icvTholvUzPU/edit?gid=0#gid=0

Em reta final marcada por altos e baixos, o time de Simone Inzaghi segue na briga pelo título. Após a 34ª rodada, a Inter estacionou na vice-liderança com 71 pontos (21 vitórias, oito empates e cinco derrotas) e saldo de 39 gols (72 feitos e 33 sofridos). O Verona, por sua vez, joga um campeonato à parte da adversária, na 15ª colocação. A equipe de Paolo Zanetti tem 32 pontos (nove vitórias, cinco empates e 20 derrotas); saldo de −32 (30 gols feitos e 62 sofridos).

continua após a publicidade

Inter de Milão e Verona se enfrentaram 80 vezes em todas as competições profissionais masculinas na história. O retrospecto é amplamente favorável aos Nerazzurri, que conquistaram 49 triunfos, enquanto os Gialloblù somam apenas sete.

Tudo sobre o jogo entre Hellas Verona e Inter de Milão pela Serie A (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Hellas Verona

35ª rodada — Serie A

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🟨 Arbitragem: Gianluca Manganiello (árbitro); Giuseppe Perrotti e Stefano Del Giovane (assistentes); Luca Massimi (quarto árbitro)

📺 VAR: Daniele Paterna; Federico La Penna (assistente)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚫ Inter de Milão (Técnico: Simone Inzaghi)

Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram

❌ Desfalques: Lautaro Martínez e Pavard (lesionados); Çalhanoglu (suspenso)

🟡🔵Hellas Verona (Técnico: Hansi Flick)

Montipo; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera

❌ Desfalques: Daniele Ghilardi; Diego Coppola (suspensos); Pawel Dawidowicz (lesionado); Casper Tengstedt (motivos clínicos)