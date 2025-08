A temporada 2024/25 pode ser considerada um fracasso para o Real Madrid. Mesmo com a chegada de Kylian Mbappé, a equipe não conquistou nenhum troféu relevante. Para 2025/26, no entanto, o clube pode ter um trunfo curioso, com o francês vestindo a 10 de Modrić: sempre que um jogador assume a camisa 10, o time conquista grandes títulos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Uma das grandes mudanças da janela de transferências do Real Madrid foi a saída de Luka Modrić, ídolo incontestável do clube. Com a camisa 10 vaga, Kylian Mbappé herdou a lendária numeração. O francês se junta ao croata, além de James Rodríguez e Mesut Özil, como os últimos merengues a vestirem o emblemático número.

continua após a publicidade

➡️Jogador do Bayern é desfalque em amistoso por provável saída

Curiosamente, no primeiro ano em que os três últimos jogadores – além de Mbappé, que está assumindo agora – usaram a camisa 10 do Real Madrid, o clube conquistou pelo menos um título. Özil foi o primeiro a vesti-la em 2011/12, temporada memorável sob o comando de José Mourinho. O time venceu La Liga com 100 pontos e marcou 121 gols. Depois veio James Rodríguez, em 2014/15. Em seu primeiro ano com a camisa 10, o Real Madrid conquistou a Supercopa da UEFA, ao vencer o Sevilla, e o Mundial de Clubes, com vitória sobre o San Lorenzo.

Modric em ação pelo Real Madrid em 2017/18 (Foto: Ben Stansall / AFP)

Por fim, Modrić herdou o número em 2017/18, ano espetacular em que o clube venceu sua terceira Champions League consecutiva, ao bater o Liverpool. Também conquistou a Supercopa da Espanha, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes. Com esse histórico, não surpreende que a chegada de Mbappé vestindo a 10 tenha empolgado Valdebebas, que espera que o francês dê continuidade à tradição vitoriosa.

continua após a publicidade

➡️Astro do Barcelona opina: ‘Nos fortalecemos melhor que Real Madrid’

O número de títulos do Real Madrid dobrou com os jogadores assumindo a 10

Desde que Mesut Özil assumiu a camisa 10 em 2011, o número de títulos conquistados pelo Real Madrid nos primeiros anos de jogadores vestindo a camisa aumentou significativamente. Özil conquistou um título, James Rodríguez acrescentou dois em seu primeiro ano com o número 10 em 2014, e Luka Modrić conquistou quatro títulos na temporada 2017/18. A progressão parece clara: os números dobraram a cada novo usuário do número lendário.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.