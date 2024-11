Novo técnico do Manchester United revolta jornalistas em coletiva

Rúben Amorim será treinador do Manchester United a partir da próxima Data Fifa (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 15:17 • Redação do Lance!

Rúben Amorim, treinador do Sporting acertado com o Manchester United, causou polêmica na entrevista coletiva anterior ao duelo entre a equipe portuguesa e o Manchester City, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Apesar de só assumir o comando dos Red Devils após a Data Fifa de novembro, o técnico foi questionado sobre o futuro trabalho, mas se recusou a responder na língua inglesa.

Novo treinador do United cria polêmica

Os minutos finais da coletiva foram destinados às perguntas da imprensa da Inglaterra, porém Amorim manteve a postura de responder apenas em português. A atitude revoltou jornalistas na entrevista coletiva.

— Os portugueses tiveram 25 minutos de respostas na língua deles. Nós queremos dez segundos em inglês. É um banho de água fria para os torcedores ingleses - afirmou um jornalista não identificado.

Questionado, Amorim afirmou que não poderia falar em inglês no momento e disse que os portugueses sentiriam sua fata. O assessor de imprensa completou afirmando que os ingleses terão muito tempo para escutar o inglês do treinador. Em meio à insistência dos jornalistas, o atual comandante do Sporting chegou a pedir desculpas, mas seguiu respondendo no idioma nativo.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, está fechado com o Manchester United (Photo by ERWIN SCHERIAU / APA / AFP)

Rúben Amorim foi escolhido como o substituto de Erik ten Hag após a demissão do holandês no final do mês passado. O treinador de 39 anos já foi anunciado e assumirá o comando do time ao final da pausa internacional de novembro. A estreia dele está prevista para o dia 24 de novembro, contra o Ipswich Town, pela Premier League.

O Sporting ainda terá dois compromissos com Amorim: contra o Manchester City, nesta terça (5), pela Champions League, e contra o Braga, pela Liga Portugal, no próximo domingo (10).

