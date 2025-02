Em uma temporada marcada por uma série de lesões, o Real Madrid terá uma baixa importante em sua equipe titular, principalmente para a Champions League. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o clube confirmou que Dani Ceballos teve lesão diagnosticada no tendão da perna esquerda após ser submetido a exames.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Madrid não divulgou o prazo estimado para a recuperação, no entanto, de acordo com médicos especialistas, a tendência é que o meio-campista seja desfalque por cerca de dois meses. 🤫

continua após a publicidade

Ceballos estava sendo usado frequentemente pelo treinador e era uma das peças principais do time. A lesão ocorreu após a vitória do Real Madrid contra o Real Sociedad, na tarde da quarta-feira, pela ida da Copa do Rei. O espanhol precisou ser substituído já nos acréscimos após sentir fortes dores na posterior da coxa.

Desta forma, ele não estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti para duelos importantes, como o confronto válido pelas oitavas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid, no dia 04 de março.

continua após a publicidade

Além de Ceballos, Ancelotti não terá Bellingham à disposição para encarar o Atlético de Madrid. Suspenso, o meia inglês estava pendurado e levou o terceiro cartão amarelo durante o jogo dos playoffs da Champions League contra o Manchester City.

➡️Kroos brinca com Vini Jr capitão: ‘Agora sim pode falar com os árbitros’

Comunicado do Real Madrid sobre lesão de Ceballos

Após os exames realizados em Dani Ceballos pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo semimembranoso com comprometimento do tendão da perna esquerda. Aguardando evolução.

Ceballos tem lesão confirmada e desfalca o Real Madrid na Champions League (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Próximos jogos do Real Madrid

O Real Madrid volta aos gramados no próximo sábado contra o Real Betis, por La Liga, às 14h30 (de Brasília). Três dias depois, dia 4 de março, a equipe tem o primeiro confronto válido pelas oitavas da Champions League diante do Atlético de Madrid.

O jogo será no Santiago Bernabéu. No dia 14 do mesmo mês, a vaga às quartas de final será definida fora de casa, no Estádio Metropolitano. Antes da decisão, o Real Madrid encara o Rayo por La Liga no dia 09, em casa.

O clube é vice-líder do Campeonato Espanhol com 54 pontos, atrás apenas do Barcelona, que tem a mesma pontuação, porém tem uma vitória a mais que o principal rival.