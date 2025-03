Com estrelas apagadas, o Real Madrid levou virada do Real Betis e perdeu por 2 a 1. O jogo aconteceu nesse sábado (1), válido pela 26ª rodada de La Liga e aconteceu no Benito Villamarin, em Sevilla, na Espanha. Os merengues começaram bem e Brahim Díaz marcou o primeiro gol da partida. Johnny e Isco - com Lei do Ex em ação - marcaram e consolidaram a virada do Real Betis

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com a derrota, o Real Madrid tropeça na La Liga e perde a chance de assumir a liderança do campeonato. O time está com a mesma pontuação que o líder Barcelona, que ainda não jogou nesta rodada. O Real Betis, por outro lado, garante importante vitória na briga por classificação a campeonatos europeus. Com os três pontos, os Los Verdiblancos chegam ao 6º lugar na La Liga.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou com o Real Madrid sendo totalmente dominante. O clube soube trabalhar com a bola, preencheu espaços e foi absoluto, mesmo sem finalizar. Aos 11 minutos, em jogada trabalhada, Mbappé tocou e deixou Ferland Mendy sozinho no mano a mano contra o goleiro. O lateral, no entanto, não finalizou e tocou para a área, onde Brahim Diáz chegou e finalizou com facilidade, assim abrindo o placar.

Entretanto, apesar de ter o jogo controlado, o Real Madrid relaxou e levou o empate. O gol saiu do jogador brasilo-norte-americano Johnny. Em escanteio, Isco cruzou e nenhum defensor dos Los Blancos subiu. A bola sobrou para o ex-jogador do Internacional que cabeceou sem muitas dificuldades. A bola ainda tocou em Courtois antes de entrar no fundo do gol.

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Real Madrid é ameaçado de morte por torcida rival

Johnny Cardoso, um dos destaques da partida, disputando a bola com Luka Modric, no jogo entre Real Madrid e Real Betis (Foto: Cristina Quicler/AFP)

No segundo tempo, o Real Madrid entrou totalmente fora de sintonia. O clube parecia perdido e não conseguia sair para o campo de ataque. Diante disso, o Real Betis aproveitou e dominou a segunda etapa. Aos nove minutos, o placar foi alterado com um gol de pênalti cobrado por Isco, fazendo valer a "Lei do Ex".

O Real Madrid tentou, mas não conseguiu reagir. No segundo tempo, o time só finalizou uma vez ao gol. E a partir do gol feito pelo Isco, Real Betis se defendeu bem e contou com a falta de capricho dos merengues para consolidar a vitória.

O que vem por aí?

A próxima partida do Real Betis será pela Conference League. O clube enfrentará o Vitória de Guimarães pelas oitavas de finais na quinta-feira (6), às 14h45 (de Brasília). Já o próximo confronto do Real Madrid será pela Champions League. Os merengues enfrentarão o Atlético de Madrid na próxima terça-feira (4), às 17h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Real Betis 2x1 Real Madrid

26º RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 1 de março de 2025, às 14h30 (de Brasília);

📍 Local: Benito Villamarin, em Sevilla (ESP);

🕴️ Arbitragem: Alejandro Hernandez (árbitro); José Enrique Naranjo Pérez e Marcos Cerdán Aguilar (assistentes); Víctor García Verdura (VAR)

⚽ Gols: Brahim Díaz (RMA 10'/1T); Johnny (BET 34'/1T); Isco (BET 9'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Modric (RMA), Rudiger (RMA), Alaba (RMA), Isco (BET), Ávila (BET), Vini Jr. (RMA), Altimira (BET)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

REAL BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)

Adrián; Sabaly, Marc Bartra, Llorente, Rodríguez; Altimira, Johnny; Antony, Isco, Jesús Rodriguez; Cucho Hernández

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Mendy, Rudiger, Alaba, Vázquez; Modric, Tchouaméni, Brahim Díaz; Vini Jr., Mbappé, Rodrygo