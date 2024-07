Vini Jr e Rüdiger celebram gol do Real Madrid (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 11:07 • Madri (ESP)

O Real Madrid informou, na manhã desta quarta-feira (17), que um jornalista do diário espanhol "Marca" foi sancionado após atos de racismo contra o brasileiro Vini Jr. Em nota, o clube afirmou que o profissional, cujo agiu sob pseudônimos para não ser identificado, foi condenado a oito meses de prisão.

O 5º Tribunal de Instrução da cidade de Parla declarou o acusado como culpado de delitos contra a integridade moral de Vinícius. O zagueiro Rüdiger também foi alvo de comentários racistas e religiosamente intolerantes, o que contribuiu para a decisão.

A suspensão da pena ficou sujeita à participação do jornalista em um programa que ensina situações de igualdade de tratamento às pessoas e não-discriminação. Esta é a primeira vez que insultos racistas contra jogadores merengues dentro de plataformas digitais, como redes sociais e portais de informações, levaram a uma punição.

- O Real Madrid, que junto com Vinicius Jr instaurou ação penal privada no processo, continuará trabalhando para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte. Por último, agradecemos a colaboração cidadã demonstrada pelo torcedor que, ao detectar os insultos condenados no fórum do jornal Marca , os levou ao conhecimento das autoridades e do nosso clube - completou a diretoria.

Casos de racismo têm assombrado Vini Jr em sua passagem na Espanha (Foto: Thomas Coex/AFP)

Vini Jr tem sido constantemente alvo de racismo em solo espanhol. O camisa 7 sofre com o problema também dentro de campo.