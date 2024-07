Real Madrid homenageia Endrick em seu aniversário de 18 anos

(Foto: Divulgação / Real Madrid)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 09:47 • Rio de Janeiro

Novo reforço do ataque do Real Madrid ao lado de Kylian Mbappé, Endrick foi parabenizado pelo clube merengue. O ex-atleta do Palmeiras já havia assinado um contrato com o time da Espanha quando era menor de idade. Entretanto, hoje, domingo (21), o atacante completou 18 anos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nas redes sociais dos Blancos, o atacante foi homenageado. Agora, a estrela está habilitada para deixar o Brasil e se juntar ao elenco espanhol e se juntar aos outros brasileiros do plantel.

- Feliz aniversário! (emoji de festa). - publicou o clube.

Além de Endrick, o Real Madrid possuem outros brasileiros no elenco como Vinícius Júnior, Éder Militão e Rodrygo. Companheiros de Seleção Brasileira, a boa relação com os veteranos do clube podem facilitar a adaptação da joia.

➡️ Benfica negocia retorno de joias e decide futuro de Di María

Agora a expectativa é pela apresentação do jovem brasileiro no novo clube. O Real Madrid confirmou que Endrick será apresentado oficialmente à torcida no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu.

O clube não especificou se haverá venda de ingressos para lotação máxima do estádio, assim como a de Mbappé, apresentado na última terça-feira (16). Com a mudança para os Merengues, o francês postou em suas redes sociais que está realizando um sonho de criança. Ele chamou o dia de "inesquecível" e agradeceu o carinho da torcida.

Mbappé foi apresentado no Real Madrid no dia 16 de julho de 2024 (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)