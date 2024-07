Benfica negocia retorno de joias e decide futuro de Di María

(Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 08:27 • Rio de Janeiro

Além do presidente do Benfica, Rui Costa, garantir que Angel Di María permanece no time para a próxima temporada, ele negocia o retorno de duas estrelas reveladas pelo clube: Renato Sanches, hoje no Paris Saint-Germain, e João Félix, que pertence ao Atlético de Madrid, podem voltar para Portugal.

O meia argentino, que voltou dos compromissos internacionais da Copa América, onde conquistou o bicampeonato, estava em dúvida sobre os próximos capítulos da carreira. Após a ameaça sofrida pela sua família por narcoterroristas argentinos, ele descartou o retorno ao Rosário Central, clube que o revelou.

Negociações ao Inter Miami ou uma ida à Arábia Saudita foram estudadas. Porém, a principal garantia dada pelo líder da SAF do clube português, em um evento na Suíça, foi que o jogador continua com a equipe.

Sobre a volta das joias portuguesas, Rui Costa ainda não confirmou a chegada, mas garantiu que há conversas em andamento.

- São negociações em curso, que não são para serem faladas publicamente. Isso não ajuda. Tem-se falado em outros nomes, mas há essas duas premissas. Não está fechado em termos de saídas nem, provavelmente, nas entradas. Vai depender muito do mercado. Falta um mês e meio para fechar e, como sabem, tem estado muito parado, talvez por causa do campeonato da Europa, Copa América... agora ele vai começar a mexer, não tenho dúvidas. — comentou o presidente do Benfica.

Com passagens por Bayern, Lille, PSG e Roma, Renato Sanches se formou nas categorias de base do Benfica, se destacando muito cedo. O meia de 26 anos não terá o contrato renovado com o clube parisiense.

No caso de João Félix, o recente empréstimo para o Barcelona chegou ao fim, e a permanência no Atlético de Madrid está indefinida. Também revelado na equipe de Lisboa, o atacante foi vendido aos Colchoneros em 2019, na quinta contratação mais cara da história do futebol, por cerca de €126 milhões (R$ 543 milhões na cotação da época).