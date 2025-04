Presidente da Fifa faz promessa especial ao Papa Francisco

Falecido na última segunda-feira (21), Papa Francisco era apaixonado por esportes, principalmente futebol. Durante o enterro do pontífice, no Vaticano, Gianni Infantino, presidente da Fifa, prometeu um jogo beneficente com lendas da entidade. De acordo com o italiano, a partida será disputada em setembro deste ano.

- Ele era um líder incrível e um fã do nosso lindo esporte. No nosso último encontro, compartilhamos a vontade de organizar um jogo beneficente com lendas da Fifa em campo: posso confirmar que será disputado em setembro - escreveu o presidente da Fifa no Instagram.

Hoje tive a honra e o privilégio de participar do funeral do Papa Francisco no Vaticano. Ele era um líder incrível e um fã do nosso lindo esporte. No nosso último encontro, compartilhamos a vontade de organizar um jogo beneficente com lendas da Fifa em campo: posso confirmar que será disputado em setembro. O Papa Francisco estava convencido de que o futebol poderia verdadeiramente unir o mundo, e vamos honrar o seu legado continuando a trabalhar para esse objetivo.

Apresento as minhas mais sinceras condolências a todos os que o conheceram e que a sua mensagem de esperança e paz ecoe para sempre pelo mundo. Descanse em paz.



Conexão de Papa Francisco com o futebol

Jorge Mario Bergoglio, nome de batismo do Papa Francisco, sempre foi um torcedor fanático pelo San Lorenzo. Apaixonado pelo time, ele acompanha sua trajetória e se orgulha de sua história. A conexão com o clube é tão forte que, em diversas ocasiões, recebeu representantes da equipe. A única conquista do time na Libertadores, em 2014 aconteceu, coincidentemente, após ele virar Papa.

Ao longo dos anos, recebeu inúmeros times e jogadores no Vaticano, além de colecionar camisas personalizadas de clubes e seleções de diversos países. A delegação argentina passou no Vaticano antes de todas as Copas desde 2014. Seu incentivo ao esporte também ficou evidente quando, em 2019, apoiou a criação do primeiro time feminino do Vaticano, ampliando ainda mais o espaço para a participação das mulheres na modalidade.

➡️Nem Messi, nem Maradona: Papa Francisco considerou Pelé o maior de todos