Dia agitado na Inglaterra! Neste sábado (21), a bola rolou para oito partidas válidas pela nona rodada da Premier League 2023/24. Dois clássicos, as vitórias da dupla de Manchester marcaram o dia, repleto de gols e homenagens ao ídolo Sir Bobby Charlton, falecido aos 86 anos. Confira no Lance! o resumo completo do dia no Campeonato Inglês.