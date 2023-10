Atual campeão, o Napoli venceu o Hellas Verona por 3 a 1 com gols de Politano e dois de Kvaratskhelia. Lazovic anotou o único gol do time da casa Com a vitória, o time napolitano chega aos 17 pontos e assuma a quinta posição, enquanto o Verona, com oito pontos, ocupa a 16ª colocação.