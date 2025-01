La Liga recusa nova inscrição, e Dani Olmo pode deixar o Barcelona de graça

O Barcelona sofreu uma nova derrota para inscrever Dani Olmo, reforço da equipe para a temporada 2024-25, no Campeonato Espanhol. A Federação de Futebol Espanhol (RFEF) e La Liga rejeitaram o novo pedido blaugrana para regularizar o atleta. As entidades afirmam que o Barcelona não atende às exigências financeiras para manter o atleta registrado.

Além de Olmo, o jovem atacante Pau Victor lida com a mesma situação e está impossibilitado de entrar em campo. Em comunicado, La Liga rejeitou o pedido formal do Barcelona realizado no dia 2 de janeiro:

— Após análise da regulamentação federativa aplicável, a Comissão de Acompanhamento concorda em não conceder o visto prévio ou a licença definitiva solicitado pelo FC Barcelona para os jogadores Daniel Olmo e Pau Víctor.

Desta forma, o clube está impossibilitado de registrar novos atletas nesta segunda metade do Campeonato Espanhol. O Barcelona planeja recorrer na Justiça para reverter o caso.

E o drama pode ser ainda maior: o contrato de Dani Olmo possui uma cláusula de rescisão unilateral com o Barcelona e pode ativá-la para ficar livre no mercado de transferências. O problema para regularizar a dupla de jogadores é enfrentado há semanas na Catalunha: Andy Bara, agente do meia espanhol, afirmou que o jogador tinha o desejo de permanecer no clube, porém esperava que sua situação fosse regularizada quanto antes, o que não dá sinais de ocorrer.

Em meio às tentativas de regularizar o astro da seleção espanhola, Joan Laporta, presidente do Barcelona, afirmou recentemente que o Barcelona solucionaria a questão "de qualquer maneira". Com a nova derrota, a gestão atual do clube tem sofrido com ataques da oposição.

Joan Laporta, presidente do Barcelona (Foto: Lluis Gene/AFP)

Como Dani Olmo estava atuando pelo Barcelona?

Apesar da incerteza sobre o futuro próximo, Dani Olmo realizou 15 partidas, enquanto regularizado, com a camisa blaugrana. Após deixar o RB Leipzig e acertar a transferência para o Barcelona por cerca de R$ 340 milhões, o meia viveu incerteza com relação à regularização. A raiz do problema para o clube são as rígidas regras de Fair Play Financeiro.

Dani Olmo foi regularizado após a lesão do zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, que teve problema no tendão de Aquiles em agosto de 2024. Com isso, o time recorreu a uma brecha no regulamento que autoriza uma redução de 80% do salário de um jogador lesionado de forma grave e inscreveu Olmo na primeira metade da competição.

Para manter a dupla regularizada, o clube chegou até a utilizar a mesma tática e argumentou que a lesão sofrida por Ter Stegen se enquadraria nos mesmos moldes de Christensen, porém a liga espanhola rebateu: para a organização, a contratação de Szczesny preenche a lacuna financeira do arqueiro alemão.

A situação está longe de ser resolvida e, neste momento, o Barcelona precisa ampliar a receita para regularizar uma de suas principais armas ofensivas na temporada.

