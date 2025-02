Por empréstimo, Álvaro Morata foi anunciado como o novo reforço do Galatasaray, da Turquia, nesta segunda-feira (3). Contratado pelo Milan em julho de 2024, o espanhol deixa o clube após menos de um ano no futebol italiano. No somatório das transações envolvendo o atleta, ele é um dos nomes mais caros da história do futebol mundial.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo encaminha contratação de Jorginho e tenta antecipar chegada

Morata ficará por uma temporada no Galatasaray, até janeiro de 2026. Pelo empréstimo, a transação custou 6 milhões de euros (R$ 35,8 milhões). Para contar com o jogador em definitivo, o clube turco tem a opção de compra fixada em 9 milhões de euros (R$ 53,8 milhões).

No Milan, Morata foi contratado junto ao Atlético de Madrid após o pagamento da multa rescisória do espanhol pelos italianos. O contrato dele com os Rossoneri vai até junho de 2028, com opção de extensão por mais um ano.

continua após a publicidade

Morata, de 32 anos, é o quinto jogador que mais movimentou dinheiro em transferências na história do futebol, segundo o site "Transfermarket". Liderada por Neymar, a lista é seguida de perto por Lukaku, que atualmente joga no Napoli, da Itália. Cristiano Ronaldo, por sua vez, completa o pódio.

O brasileiro Philippe Coutinho, do Vasco, ocupa a 9ª posição, com passagens por equipes da Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Catar. Confira a lista abaixo ⬇️

continua após a publicidade

Jogadores que movimentaram mais dinheiro em transferências na história em euros 💰

Neymar (BRA, Al-Hilal): 400 milhões Romelu Lukaku (BEL, Napoli): 369,2 milhões Cristiano Ronaldo (POR, Al-Nassr): 247 milhões Ousmane Dembélé (FRA, PSG): 220 milhões Álvaro Morata (ESP, Milan): 208 milhões Matthijs de Ligt (HOL, Manchester United): 197,5 milhões João Félix (POR, Chelsea): 190,2 milhões Antoine Griezmann (FRA, Atlético de Madri): 182 milhões Philippe Coutinho (BRA, Vasco): 180,3 milhões Kylian Mbappé (FRA, Real Madrid): 180 milhões

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional