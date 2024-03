Real Madrid denuncia árbitro por omissão em caso de racismo contra Vinícius Jr

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o Valencia. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 18:06 • Madrid (ESP)

Via comunicado oficial, o Real Madrid denunciou o árbitro Juan Martínez Munuera por omissão em relação às ofensas racistas direcionadas a Vinícius Jr, atacante merengue. O episódio ocorreu no Estádio El Sadar, em Pamplona, onde o Real Madrid venceu o Osasuna por 4 a 2, no último sábado, com grande atuação de Vinícius Jr.

Vinícius Jr se agacha no gramado do El Sadar. (Photo by Ander Gillenea / AFP)

Segundo a nota, o árbitro 'omitiu de forma voluntária e deliberada os insultos e gritos vexatórios dirigidos de forma repetida ao atleta, apesar de ter sido alertado de forma insistente por nossos jogadores no momento em que esses ocorreram'.

O Real Madrid ainda denunciou o episódio à Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte, para que o órgão aja em prol da identificação e punição dos que proferiram ofensas racistas ao brasileiro. Além disso, o clube merengue ampliou uma denúncia anterior ao episódio, feita no dia 15 de março, que possuía provas de ofensas racistas feitas a Vini Jr nas imediações do Cívitas Metropiltano, casa do Atlético de Madrid, e do Olímpico de Montjuic, estádio onde o Barcelona manda seus jogos atualmente.

O clube divulgou a nota em suas redes sociais. Confira:

O clube encerrou a nota, mais uma vez, se posicionando contra os repetidos episódios de racismo sofridos pelo camisa sete do clube e cobrando respostas na justiça do país. Vale lembrar que em janeiro deste ano, a justiça espanhola arquivou um processo de denúncia por racismo contra Vinícius Jr, também cometido por torcedores do Osasuna. A justificativa foi a de 'não conseguir identificar os infratores.'