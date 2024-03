Seleção do Uruguai terá desfalque de peso para os próximos amistosos; entenda

(Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 15:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante do Liverpool e estrela da Seleção do Uruguai, Darwin Núñez, foi dispensado da convocatória durante a pausa para Data FIFA e não disputará os próximos compromissos da seleção. O jogador relatou que sentiu dores após o jogo contra o Manchester United pela Copa da Inglaterra e fará a recuperação em Liverpool, a fonte refere que não é uma lesão grave e a previsão é que Darwin esteja disponível em 10 dias.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Outro desfalque dos Celestes foi o lateral Joaquín Piquerez. O lateral do Palmeiras foi afastado por Marcelo Bielsa após engano na hora do voo, descuido que não agradou o treinador. O Uruguai enfrenta o País Basco no dia 23 de março no Estádio San Mamés, na Espanha e contra a Costa do Marfim no dia 26 de março em Lens, na França.

(Foto: Ian Hodgson / AFP)