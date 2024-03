Estrela do Bayern de Munique entra na mira de Real Madrid e Barcelona; afirma portal

Kimmich e Musiala em ação pelo Bayern. (Foto: Divulgação/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 16:14 • Munique (ALE)

Ao que tudo indica, o futuro de Joshua Kimmich deve ser longe do Bayern de Munique. É o que afirma o portal Sky Sports: o jogador alemão atrai interesse de gigantes europeus e provavelmente não ficará na Alemanha na próxima temporada. Os rivais Real Madrid e Barcelona, por exemplo, entram como prováveis destinos da estrela e devem disputar pela contratação.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Muitas vezes distante, a chance de Josh Kimmich deixar o Bayern está cada vez mais próxima de se tornar real. Um dos motivos para o possível fim do casamento é a valorização de outras peças do elenco: segundo a Sky, o clube quer dar mais minutos para Pavlovic, volante de 19 anos, além de mais minutos para Laimer e Goretzka, que segue valorizado no clube.

Para um atleta polivalente como Kimmich, isto não deveria ser um problema, porém, o clube também conta com muitas opções na lateral, posição que o alemão vem atuando na temporada. Porém, não é novidade que o alemão prefere atuar na primeira linha de meio campistas. Para a ala direita, os bávaros contam com Mazraoui, o recém-chegado Boey, e Stanisic, que vem se destacando no empréstimo ao líder Bayer Leverkusen.

Além disso, o veículo reporta que uma possível chegada de Xabi Alonso na próxima temporada pode afastar ainda mais Kimmich do Bayern. Mesmo que longe de concretizada, a chegada do espanhol para comandar a equipe resultaria em uma mudança na forma de jogar: os três zagueiros com alas espetados, característica inegociável de Alonso no Leverkusen, seria adotado na nova equipe. Com isso, Frimpong, destaque do líder da Bundesliga, arrancaria como o grande favorito para jogar pelos bávaros.

Kimmich aquece antes de jogo do Bayern. (Foto: KERSTIN JOENSSON / AFP)

A verdade é que o clima aponta para uma separação após nove temporadas. A situação do meia/lateral atrai o interesse de gigantes europeus: Manchester City, Liverpool, Arsenal, Real Madrid e Barcelona querem contratar Kimmich no próximo verão. Clubes em crise como Chelsea, Manchester United e PSG estão fora de cogitação para o alemão.

Além da Premier League, uma mudança para a Espanha encantaria Kimmich, por isso, o interesse de Real Madrid e Barcelona deve movimentar a próxima janela de transferências. Entretanto, o Bayern ainda não recebeu nenhuma proposta pelo jogador da Seleção Alemã, mas ambas as partes estão abertas a uma possível mudança de ares.