Presidente do Real Madrid premia jogadores por classificação na Champions

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, premiou cada um dos jogadores do elenco espanhol com 250 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão na cotação atual) pela classificação na Champions League, sobre o rival Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os 250 mil euros não vão cair direto nas contas dos jogadores. A taxa na Espanha será a mesma dos salários: 45%. Com isso, os atletas do Real Madrid ficam com 137 mil euros (cerca de R$ 846 mil) cada um. Na temporada atual, o elenco também devem receber um valor maior caso o Real conquiste o Super Mundial de Clubes 2025.

continua após a publicidade

De acordo com informações do jornal Marca, da Espanha, o dirigente quebrou protocolo do clube merengue, que não costuma pagar bônus aos jogadores por classificação ou partidas específicas, apenas em caso de títulos.

Porém, neste caso, Florentino valorizou o esforço do Real Madrid por conta do calendário mais cheio que o da temporada passada por conta da mudança no formato da Champions League. O Real Madrid não avançou direto às oitavas da competição, precisou jogar os playoffs e enfrentar o Manchester City.

continua após a publicidade

Em duas partidas, o time espanhol dominou o Manchester City e avançou às oitavas. Na fase seguinte, enfrentou o Atlético de Madrid no dérbi da capital. Foram dois empates e uma classificação nos pênaltis na casa do rival.

➡️ Tottenham e City brigam por joia da Premier League de quase R$ 1 bilhão

Próximo compromisso do Real Madrid na Champions

Classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões, Real Madrid e Arsenal se enfrentam no dia 8 e 16 de abril, ambos às 16h (de Brasília), para definir quem segue vivo em busca da Orelhuda. Quem passar, enfrenta o PSG ou Aston Villa.

Na fase de liga, o Arsenal terminou em terceiro lugar, apenas atrás de Liverpool e Barcelona. Os Reds já foram eliminados, ou seja, os Gunners possuem a segunda melhor campanha geral. O Real Madrid, por sua vez, se classificou via repescagem.