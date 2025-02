Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em jogo válido pela ida dos play-offs da Champions League. As duas equipes tiveram desempenhos questionáveis na fase de liga e não conseguiram se inserir entre os oito que avançaram diretamente às oitavas de final, precisando disputar a repescagem. Quem avançar no duelo - que se repete pela quarta temporada seguida - aguarda o sorteio para enfrentar Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen. O embate terá transmissão do SBT, da TNT e da MAX.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City x Real Madrid

Jogo de ida - Play-offs - Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

📺 Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e MAX (streaming)

🕴️ Arbitragem: Clément Turpin (árbitro); Nicolas Danos e Benjamin Pages (auxiliares); Mathieu Vernice (quarto árbitro); Jérôme Brisard e Willy Delajod (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Matheus Nunes, Manuel Akanji, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic; Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne e Savinho; Erling Haaland



❌ Desfalques: Oscar Bobb, Nathan Aké, Jérémy Doku e Rodri (lesionados)

❓ Dúvida: Nico González (lesionado)



REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio e Ferland Mendy; Eduardo Camavinga e Luka Modric; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Jr; Kylian Mbappé



❌ Desfalques: Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Daniel Carvajal, Éder Militão e David Alaba (lesionados)