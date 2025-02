Rodrygo, de 24 anos, é um dos principais jogadores do Real Madrid na temporada 2024/25. No entanto, o relacionamento do brasileiro com o técnico Carlo Ancelotti é uma questão na imprensa espanhola.

O jornal "Marca", da Espanha, escreveu uma coluna intitulada "Ancelotti não está sendo justo com Rodrygo". Na última partida, o camisa 11 foi substituído por Brahim Díaz no clássico contra o Atlético de Madrid aos 43 minutos do segundo tempo.

Contudo, Rodrygo era um dos principais nomes da partida, sendo responsável pela origem da jogada que gerou o gol de empate do Real Madrid. No lance, o brasileiro fez jogada individual pelo lado direito e cruzou na área. No rebote, Mbappé completou para o fundo da rede.

O texto escrito pelo jornalista Carlos Carpio reforça que Rodrygo é o nome mais descartável do trio ofensivo, completado por Vini Jr e Mbappé. Nos últimos 15 jogos do Real Madrid, o camisa 11 saiu do banco ou não terminou em 10 ocasiões. Apesar disso, ele é um dos atletas que mais participou diretamente em gols no período, com 10 gols e cinco assistências.

No mesmo recorte utilizado com Rodrygo, Vini Jr. disputou apenas 11 partidas — em três delas cumpriu suspensão por cartões amarelos ou vermelho. No período, o camisa 7 participou de quatro gols e duas assistências. Mbappé, por sua vez, foi mais ativo em participações no campo de ataque no período, com 11 gols e dois passes para gol em 13 partidas.

Champions League

O próximo jogo do Real Madrid é contra o Manchester City, às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em duelo válido pela Champions League. O adversário é um velho conhecido do time merengue e de Rodrygo, que tem gols decisivos marcados contra o clube inglês.