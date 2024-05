Borussia Dortmund supera PSG na França e está na final da Champions League após 11 anos; veja o gol

Borussia avança à final com gol heróico de Hummels (FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 17:55 • Paris (FRA)

A espera acabou. O Borussia Dortmund venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0, o mesmo placar da partida de ida, e está classificado para a final da Champions League. Em Paris, Mats Hummels marcou o gol heróico que garantiu a volta da Muralha Amarela à decisão após 11 anos.

Com este resultado, o time de Edin Terzic agora aguarda a definição da outra semifinal, entre Real Madrid e Bayern de Munique, que estão empatados no placar agregado em 2 a 2. Na temporada 2012/13, os rivais alemães se enfrentaram na finalíssima, no Wembley.

GUERREIROS!

No duelo de ida, Füllkrug marcou o gol da vitória, na Alemanha. Na volta, na casa dos franceses, em Paris, foi a vez de Mats Hummels colocar seu nome na história do clube, mais uma vez.

Em uma partida nervosa, brigada e com grande presença da trave, o Borussia Dortmund abriu o placar com o zagueiro no início da segunda etapa, aos cinco minutos. Em cruzamento de escanteio de Brandt, o camisa 15, livre de marcação, subiu e marcou de cabeça.

Jogando no Parque dos Príncipes, o PSG sofreu para encontrar o empate, parando na trave em quatro situações. Em mais uma eliminação frustrada, Mbappé vai deixar o Paris Saint-Germain, como anunciado no início deste ano, sem a principal ambição: o título da Champions League.

DE OLHO NA SEMIFINAL

Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (8), a partir das 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

