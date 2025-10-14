Se a terça-feira (14) começou com turbulência para a Seleção Brasileira, o momento de Vini Jr no Real Madrid também desperta atenção — e não exatamente pelos melhores motivos. Apesar dos bons números neste início de temporada, o atacante tem alternado entre a titularidade absoluta e aparições como opção no banco de reservas, o que tem alimentado especulações sobre seu futuro no clube merengue.

Segundo a emissora britânica "Sky Sports", o nome do brasileiro voltou a ser cogitado fora do Real, com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, demonstrando forte interesse em sua contratação. De acordo com a reportagem, o clube já teria iniciado contatos com os representantes do jogador e estaria disposto a avançar em uma negociação que, se concretizada, poderia quebrar o recorde de valores em transferências na história do futebol mundial.

Segundo a publicação, o Al-Ahli estaria disposto a pagar os € 250 milhões (aproximadamente R$ 1,58 bilhão) exigidos pelo Madrid para liberar Vinícius. Caso a negociação seja concretizada nesses termos, o valor superaria a até então maior transferência da história do futebol: a venda de Neymar do Barcelona para o PSG, em 2017, por cerca de € 222 milhões.

Neymar durante sua apresentação como novo jogador do PSG, em 2017 (Foto: Lionel Bonaventure/AFP)

Aos 25 anos, o camisa 7 tem contrato com o clube merengue até junho de 2027 e é considerado uma das principais estrelas do elenco. Ainda assim, a oscilação em seu protagonismo nesta temporada e o interesse do futebol saudita reacendem o debate sobre seu futuro na elite europeia.

Vini Jr no Real Madrid ⚪

Os números reforçam a percepção de queda no protagonismo de Vinícius nesta temporada. Em 2024/25, o atacante participou de 526 dos 540 minutos possíveis nos seis primeiros jogos — um índice de 97% de aproveitamento.

No entanto, a comparação com anos anteriores revela um cenário de diminuição gradual. Em 2023/24, mesmo após sofrer uma lesão precoce, o jogador acumulou 373 minutos nesse mesmo recorte, superando o que registra atualmente. Em 2022/23, a presença em campo foi ainda mais expressiva, com mais de 500 minutos disputados no início da temporada. Apenas em 2020/21, quando era comandado por Zinédine Zidane, sua taxa de participação foi inferior à atual, sinalizando um momento atípico na trajetória de Vini Jr com a camisa branca.

