Neste domingo (21), às 14h30 (horário de Brasília), o Barcelona visita o Real Betis no caldeirão do Benito Villamarín, na região da Andaluzia (ESP), em jogo válido pela 21ª rodada de La Liga. Os catalães estão na quarta colocação, com 41 pontos, enquanto os donos da casa rondam as vagas continentais, em sétimo, com dez pontos a menos. O jogo terá transmissão do Star+.