Neste domingo (18), às 10h (horário de Brasília), o Real Madrid visita o Rayo Vallecano no Campo de Vallecas, em Madri (ESP), em jogo válido pela 25ª rodada de La Liga. Os merengues de Carlo Ancelotti lideram a competição com 61 pontos, cinco a mais do que o vice-líder Girona; os donos da casa, por outro lado, oscilam na liga e estão apenas em 14º, com 24. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.