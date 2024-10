Raphinha vive melhor fase da carreira e deve renovar com o Barcelona

Raphinha deixou o seu na goleada do Barcelona sobre o Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro

Questionado por parte da torcida até o primeiro semestre deste ano, o atacante Raphinha vem se consolidando neste início de temporada europeia como um dos mais efetivos atacantes do continente e deve renovar com o Barcelona. O jogador está no clube desde 2022, e seu vínculo se encerra apenas em 2027, mas a imprensa espanhola já notícia o interesse do brasileiro em ampliar seu vínculo com a equipe catalã.

A renovação, contudo, não é tratada como urgente. Há duas razões para isso: a primeira são os mais de dois anos de vínculo ainda pela frente. E a segunda é a multa rescisória, estimada em um bilhão de euros (R$ 6,16 bilhões, na cotação atual)

Curiosamente, de acordo com o diário espanhol Sport, o Barcelona por muito pouco não negociou Raphinha com o futebol árabe no meio do ano. O clube precisava fazer uma grande venda para equilibrar as contas, e não estava plenamente satisfeito com o futebol do atacante, que apresentava atuações irregulares.

Deco bancou permanência de Raphinha

O brasileiro, contudo, deixou claro que não pretendia deixar o Barcelona. Nem mesmo o interesse de clubes ingleses, como o Chelsea, foi capaz de mexer com o jogador. Assim, o diretor de futebol do Barcelona, o ex-jogador Deco, decidiu apostar em Raphinha por mais uma temporada — e a escolha se demonstrou acertada.

Na semana passada, Raphinha foi o melhor jogador em campo e autor de um hat-trick na goleada do Barcelona por 4 a 1 sobre o Bayern. Nesse sábado, ele marcou o mais bonito dos quatro gols do Barça na goleada por 4 a 0 sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabeu.

Nos 14 jogos que disputou nesse início de temporada, Raphinha já marcou 10 gols e deu sete assistências. É de longe seu melhor desempenho desde que chegou ao Barcelona; ele marcou dez gols em cada uma das duas primeiras temporadas que disputou pelo clube.

Raphinha comemora um de seus três gols no triplete diante do Bayern.