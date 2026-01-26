menu hamburguer
Raphinha rebate comparações com temporada passada: 'Alguma coisa mudou?'

Brasileiro se mostrou incomodado com questionamentos sobre seus números na temporada

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/01/2026
08:41
Raphinha em ação no duelo entre Barcelona e Real Oviedo, por La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)
imagem cameraRaphinha em ação no duelo entre Barcelona e Real Oviedo, por La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)
O atacante Raphinha foi protagonista na vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Real Oviedo, válida pela 21ª rodada de La Liga, ao marcar o segundo gol da equipe. No entanto, o destaque pós-jogo ficou por conta de sua entrevista à DAZN, o brasileiro demonstrou irritação ao ser questionado sobre a diferença de seu rendimento atual em comparação com a temporada anterior. Em tom sério, o brasileiro defendeu a regularidade de suas atuações e contestou a percepção de que houve uma queda em seu desempenho.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Defesa dos números e mentalidade

Ao argumentar contra as análises externas, Raphinha citou suas estatísticas recentes — mencionando oito gols em 13 partidas disputadas — para questionar se algo havia realmente mudado em seu futebol. O atacante afirmou acreditar que segue desempenhando o mesmo papel tático da temporada passada. No ciclo anterior, o brasileiro somava 12 gols e 8 assistências, contra 7 gols e 3 assistências registrados oficialmente na campanha atual, na qual sofreu com uma lesão na coxa que o afastou de 13 jogos.

— Acho que estou fazendo o mesmo que na temporada passada. Marquei 8 gols em 13 jogos do campeonato nesta temporada. Vocês acham que algo mudou desde a temporada passada? Vocês que podem assistir aos jogos. Acho que estou fazendo o mesmo que na temporada passada. Eu nunca vou dizer que estou no meu melhor, porque sou uma pessoa que está sempre buscando evoluir — afirmou o atacante.

Raphinha em ação no duelo entre Barcelona e Real Oviedo, por La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)
Análise da vitória e do gol

Sobre a dinâmica da partida contra o Oviedo, o camisa 11 reconheceu as dificuldades impostas pelo adversário, especialmente durante a primeira etapa, e elogiou a pressão exercida pelo rival. Raphinha valorizou a capacidade de reação do Barcelona no segundo tempo para garantir o resultado e os três pontos importantes na disputa do campeonato.

— Sabíamos que seria difícil. É um time que pressiona e tenta impor seu jogo. Acho que não estivemos no nosso melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, conseguimos marcar os gols, e isso é o mais importante, era o que buscávamos — analisou Raphinha, que também explicou o lance em que marcou o segundo gol do Barcelona na partida.

— Pressionando alto no campo e tentando recuperar o máximo de bolas possível, como no segundo gol. É uma pena para o zagueiro, mas é isso que eu tenho que fazer, pressionar nessas jogadas — finalizou.

Raphinha comemora gol do Barcelona sobre o Real Oviedo (Fot: Josep LAGO / AFP)
O que vem por aí?

Com a liderança de La Liga devidamente retomada, — o Real Madrid havia ultrapasso com a vitória sobre o Villareal — o Barcelona volta suas atenções para a Champions League. Os Culés irão encarar o Copenhague na quarta-feira (28), dentro de casa. Por outro lado, o Real Oviedo chegou a 15 jogos sem vitória e agora se prepara para enfrentar o Girona, por La Liga.

