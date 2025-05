Lamine Yamal se manifesta após eliminação do Barcelona na Champions League

Não deu para o Barcelona. A equipe do técnico Hansi Flick disse adeus para a Champions League na última terça-feira (6) após perder para a Inter de Milão por 4 a 3, no Estádio San Siro, na semifinal do torneio europeu. Nas redes sociais, Lamine Yamal, astro do clube espanhol lamentou o resultado.

A publicação do atleta aconteceu horas após a eliminação. Em um texto, o camisa 19 do Barcelona pediu desculpas a torcida do clube pela eliminação. Além disso, Yamal também exaltou a temporada da equipe e prometeu não poupar forças para conquistar a Champions League com o time catalão.

- Demos tudo de nós neste ano. Não pode ser. Mas voltaremos, não tenham dúvidas "CULERS", não vamos parar até deixar este clube onde ele merece, no lugar mais alto. Vou cumprir minha promessa e trarei para Barcelona, não vamos parar até conseguir. Mas domingo é outra final e temos que estar todos juntos. Visca o Barça! - diz a publicação do jogador, no Instagram.

Eliminação do Barcelona, de Lamine Yamal

Em campo, a equipe do técnico Hansi Flick protagonizou uma partida emocionante com a Inter de Milão. O confronto foi marcado por reviravoltas e momentos de altos e baixos de ambos os times. O Barcelona foi dominado no primeiro tempo de jogo e foi para os vestiários com a derrota parcial de 2 a 0.

Com muita resiliência, o time catalão conseguiu virar o placar na segunda etapa e chegou a ter a classificação em mãos de forma momentanea. Os gols foram marcados por Eric Garcia, Dani Olmo e Raphinha. Lamine Yamal não teve participação direta em nenhum dos tentos

Nos minutos finais do tempo regulamentar, Francesco Acerbi voltou a balançar as redes para a Inter de Milão e a partida terminou empatada em 3 a 3. Na prorrogação, Davide Fratessi fez o gol da classificação do clube italiano.

Inter de Milão na final da Champions League

Com a vitória sobre o Barcelona, o time italiano se classificou para a a final da UEFA Champions League. Agora, a equipe do técnico Simone Inzaghi espera o resultado do confronto entre Arsenal e PSG, para saber o adversário na decisão europeia.

A equipe inglesa e francesa entram em campo nesta quarta-feira (7), às 16h, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, para definir o último classificado para a final da Champions League. No primeiro confronto da semifinal, a equipe do técnico Mikel Arteta foi superada por a de Luis Enrique, dentro de casa.