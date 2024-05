Raphinha, do Barcelona, entra na mira de gigante inglês para a próxima temporada

Próximo de sair, Raphinha está no Barcelona há duas temporadas (Foto: PAU BARRENA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 07:30 • Barcelona (ESP)

A reta final da temporada 2023/24 já ganha movimentos para a janela de transferências do meio do ano. Vivendo uma crise recente, o Manchester United está interessado na contratação de Raphinha, do Barcelona. A informação é do portal Fichajes.

De acordo com as informações da imprensa europeia, os Red Devils estariam dispostos a desembolsar cerca de 60 milhões de euros (em torno R$330 milhões) para contratar o brasileiro. O desejo pelo atacante se dá como provável substituto de Marcus Rashford, cotado para deixar o Old Trafford.

O Barcelona está lidando com sérios problemas financeiros, o que impede, também, de realizar novas contratações. Com isso, a venda de Raphinha é vista com bons olhos para movimentar as finanças do clube e investir em novos jogadores.

Raphinha lida com altos e baixos pelo Barcelona, mas recentemente está vivendo uma boa fase. Apesar da eliminação para o PSG nas quartas de final da Champions League, o brasileiro anotou três gols nas duas partidas.

Em duas temporadas pelo clube espanhol, o camisa 11 soma 84 jogos, com 19 gols e 23 assistências. No primeiro ano, Raphinha conquistou a La Liga e a Supercopa da Espanha.

