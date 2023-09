Com a vitória, a Juventus chega aos 13 pontos, ultrapassa o Milan e assume, ao menos de momento, a liderança da Série A. Por sua vez, o Lecce sofre sua primeira derrota na competição, mas permanece na 4ª posição na tabela, com 11 pontos conquistados. Dois brasileiros que foram convocados por Tite para defender a Seleção na Copa do Mundo do Qatar foram titulares na zaga da Juve: Bremer e Danilo.