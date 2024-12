CBF divulga Ranking Nacional de Clubes; veja o Top-30

O Ranking de Clubes da CBF foi divulgado nesta sexta-feira (13). A lista é feita a partir de uma pontuação baseada no desempenho dos clubes brasileiros em torneio nacionais. Pelo quinto ano consecutivo, o Flamengo é o líder.

O Rubro-Negro carioca manteve a liderança da lista após conquistar a Copa do Brasil deste ano. A equipe carioca é seguida por São Paulo, Palmeiras e Corinthians, mas o trio de ferro paulista não conquistou nenhum título nesta temporada

O Botafogo terminou a temporada na oitava colocação do ranking. A equipe carioca voltou a ser campeão do Campeonato Brasileiro após 29 anos. Com a conquista, o Glorioso subiu seis posições na lista.

Além de refletir as conquistas dos times nacionais, o ranking também é utilizado para a classificação em torneios como a Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele serve ainda como critério para a definição dos cabeças de chave nos sorteios da Copa do Brasil.

Veja o Ranking da CBF