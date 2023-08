O calendário do futebol nos EUA não parou durante a Copa do Mundo. No momento, a Challenge Cup, torneio secundário da liga local, segue em disputa. Já a NWSL, a principal competição, retorna no dia 20 de agosto, data que pode marcar a estreia de Rafaelle como jogadora do Orlando Pride, contra o Chicago Red Stars, às 20h (de Brasília).