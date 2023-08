Marta tem 37 anos e disputou seis Copas do Mundo pelo Brasil, marcando 17 gols e sendo a maior artilheira da história da competição. É difícil de imaginar que a seis vezes melhor do mundo fará parte do grupo no próximo Mundial, em 2027, quando terá 41 anos, e a decisão parece definitiva. No entanto, a participação nas Olímpiadas de Paris 2024 parece uma possibilidade real.