A Colômbia venceu a Jamaica por 1 a 0, na manhã desta terça-feira, e garantiu uma vaga inédita na história do país para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina. Atual vice-campeã das américas, as "cafeteiras", como são conhecidas, eliminaram a seleção algoz do time brasileiro de Marta e Pia Sundhage.