Além dos canais, as plataformas também registraram índices históricos. No Globoplay, considerando os três primeiros jogos do Brasil dessa Copa e da anterior, o consumo foi 7x maior do que na edição passada. Já o jogo contra a Jamaica foi o de maior audiência e também o de maior consumo na faixa horária do jogo no simulcast da TV Globo esse ano. No ge, os vídeos de Copa Feminina têm o tempo de consumo médio por usuário 123% maior do que o de conteúdos de futebol masculino, no período entre 20 de julho e 02 de agosto.