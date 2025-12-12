Racing x Estudiantes – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Racing x Estudiantes, pela Final do Campeonato Argentino. O confronto acontece neste sábado, 13 de dezembro, às 21h00 (horário de Brasília), no Estádio Unico Madre De Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina, com transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Racing x Estudiantes (13/12)

Racing marcar o primeiro gol (2,05 na Betsson)

O Racing chega para a final com um bom retrospecto no campeonato. O palpite se baseia na força ofensiva da equipe, que vem marcando o primeiro gol na maioria das suas partidas, principalmente na fase final do Campeonato Argentino.

O Racing foi o primeira equipe a marcar em quatro das últimas cinco partidas disputadas Das 19 partidas disputadas no campeonato até o momento, não sofreu gols em 11 partidas, o que reforça a força defensiva da equipe No campeonato, o Estudiantes sofre média de 0,9 gols por partida

Outros palpites para Racing x Estudiantes

Partidas decisivas, como finais, tendem a ser mais travadas e estudadas, com as equipes buscando minimizar erros — o que normalmente reduz o número de finalizações. Com menos chances criadas, a probabilidade de gols e escanteios também diminui.

Além disso, Racing e Estudiantes possuem médias semelhantes de gols marcados no campeonato, ambas de 1,1 por jogo, reforçando a opção de menos de 2,5 gols na partida. As médias de escanteios — 4,8 para o Racing e 4,7 para o Estudiantes — também apontam para uma tendência de jogos que costumam terminar abaixo da linha.

Outro fator importante em decisões é o aumento no número de jogadas físicas, gerando mais faltas e cartões. Nesta fase final do mata-mata, o Racing registra média de 4,33 cartões recebidos por partida, enquanto o Estudiantes acumula 4,0 de média, números que indicam grande possibilidade de superarmos a linha de 7,5 cartões.

Maravilla Martínez é a principal referência ofensiva da equipe do Racing e nossa aposta para marcar. O atacante argentino vive grande fase: soma 21 gols em 44 partidas na temporada e foi o autor do gol decisivo na semifinal contra o Boca Juniors, garantindo a classificação para a grande final.

Análise e Forma dos Times

Racing - Momento e escalação

O Racing Club chega com um leve favoritismo para a final. Após a impressionante vitória sobre o Boca Juniors em La Bombonera por 1 a 0, a equipe argentina vem com muita força em busca do título. Com uma equipe cheia de talento técnico superando as dificuldades, a partida decisiva promete ser bastante disputada.

Para a partida, o técnico Gustavo Costas deverá ir com força máxima e muito provavelmente irá usar a mesma base de equipe que venceu o Boca Juniors na semifinal. Só não contará com Ignacio Rodriguéz e Luciano Vietto, no departamento médico.

Provável escalação do Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Marco Di Cesare, Nazareno Colombo e García Basso e Gabriel Rojas; Santiago Solari, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra e Duvan Vergara; Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Estudiantes - Momento e escalação

O Estudiantes de la Plata vem muito empolgado para a final, após vencer o Gimnasia y Esgrima no clássico da cidade pela semifinal. A equipe chega muito motivada em busca do título, para coroar a temporada de persistência e atuações impecáveis na reta final.

Eduardo Dominguez apenas não contará com Gabriel Neves, lesionado, e deve manter a base da equipe que venceu o Gimnasia na semifinal.

Provável escalação do Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, González Pírez, Santiago Núñez e Santi Arzamendia; Lucas Piovi, Cristian Medina e Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Lucas Alario e Edwuin Cetré. Técnico: Eduardo Dominguez.

Confronto direto e estatísticas de Racing x Estudiantes

O histórico recente entre Racing e Estudiantes é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Racing x Estudiantes

26/07/2025 - Racing 0 x 1 Estudiantes - Campeonato Argentino

03/02/2025 - Estudiantes 2 x 0 Racing - Campeonato Argentino

04/12/2024 - Racing 4 x 5 Estudiantes - Campeonato Argentino

05/02/2024 - Estudiantes 0 x 0 Racing - Copa da Liga Argentina

03/09/2023 - Racing 2 x 1 Estudiantes - Copa da Liga Argentina

Estatísticas e curiosidades de Racing x Estudiantes

Em todas as competições foram disputados 101 jogos entre as duas equipes, com 28 vitórias do Estudiantes, 31 empates e 42 triunfos do Racing No campeonato, ambas as equipes marcaram 20 gols em 19 partidas O Racing possui nove títulos do Campeonato Argentino, podendo ser campeão pela décima vez O Estudiantes vem para tentar o seu terceiro título da competição Adrián Martínez marcou 11 gols na competição

Comparação de Odds para Racing x Estudiantes

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para vencer a taça:

Casa de Apostas Racing Estudiantes Betsson 1,75 2,10 Betano 1,75 2,10 Br4bet 1,66 2,10

Resumo dos palpites do Lance! para Racing x Estudiantes

