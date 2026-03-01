Jogos da Champions League da Ásia são adiados por conflitos no Oriente Médio

Quatro jogos da Champions League da Ásia foram adiados por conta da escalada dos conflitos no Oriente Médio. Os confrontos seriam realizados entre segunda-feira (2) e terça-feira (3) e ainda não possuem novas datas.

Antes mesmo da decisão da Confederação Asiática de Futebol (AFC), a Qatar Stars League já havia adiado dois jogos do Campeonato Catari, que seriam realizados neste domingo (1º). No Irã, a Persian Gulf Pro League foi paralisada e sem prazo definido de retorno.

Os confrontos adiados seriam disputados no Catar e nos Emirados Árabes, que são vítimas do conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos por possuírem bases militares norte-americanas. Com isso, a AFC entrou em ação com o objetivo de preservar a integridade dos atletas e torcedores.

Em nota, a AFC também a Champions League Two e a Challenge League também terão jogos adiados por conta da escalada dos conflitos bélicos no Oriente Médio. Outros jogos que estão longe da região de guerra ocorrerão conforme programados inicialmente.

- Em virtude da situação em desenvolvimento no Oriente Médio, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) confirmou que os jogos de ida das oitavas de final da AFC Champions League Elite 2025/26 na Região Oeste, originalmente agendados para 2 e 3 de março de 2026, serão remarcados. Além disso, os jogos de ida das quartas de final da AFC Champions League Two 2025/26 e da AFC Challenge League 2025/26 envolvendo equipes da Região Oeste, originalmente agendados para ocorrer entre 3 e 4 de março de 2026, também foram adiados até novo aviso. As partidas envolvendo clubes da Região Leste em todas as competições de clubes da AFC ocorrerão conforme programado originalmente. A AFC continuará monitorando de perto essa situação em rápida evolução e permanece firme em garantir a segurança de todos os jogadores, equipes, árbitros e torcedores - diz a nota oficial da Confederação Asiática de Futebol.

Quais jogos da Champions da Ásia foram adiados?

Shabab Al-Ahli x Tractor

Al-Duhail x Al-Ahli

Al-Wahda x Al-Ittihad

Al-Sadd x Al-Hilal

