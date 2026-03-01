Jogos da Champions League da Ásia são adiados por conflitos no Oriente Médio
Jogos no Catar e Emirados Árabes não possuem novas datas
Quatro jogos da Champions League da Ásia foram adiados por conta da escalada dos conflitos no Oriente Médio. Os confrontos seriam realizados entre segunda-feira (2) e terça-feira (3) e ainda não possuem novas datas.
Antes mesmo da decisão da Confederação Asiática de Futebol (AFC), a Qatar Stars League já havia adiado dois jogos do Campeonato Catari, que seriam realizados neste domingo (1º). No Irã, a Persian Gulf Pro League foi paralisada e sem prazo definido de retorno.
Os confrontos adiados seriam disputados no Catar e nos Emirados Árabes, que são vítimas do conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos por possuírem bases militares norte-americanas. Com isso, a AFC entrou em ação com o objetivo de preservar a integridade dos atletas e torcedores.
Em nota, a AFC também a Champions League Two e a Challenge League também terão jogos adiados por conta da escalada dos conflitos bélicos no Oriente Médio. Outros jogos que estão longe da região de guerra ocorrerão conforme programados inicialmente.
- Em virtude da situação em desenvolvimento no Oriente Médio, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) confirmou que os jogos de ida das oitavas de final da AFC Champions League Elite 2025/26 na Região Oeste, originalmente agendados para 2 e 3 de março de 2026, serão remarcados. Além disso, os jogos de ida das quartas de final da AFC Champions League Two 2025/26 e da AFC Challenge League 2025/26 envolvendo equipes da Região Oeste, originalmente agendados para ocorrer entre 3 e 4 de março de 2026, também foram adiados até novo aviso. As partidas envolvendo clubes da Região Leste em todas as competições de clubes da AFC ocorrerão conforme programado originalmente. A AFC continuará monitorando de perto essa situação em rápida evolução e permanece firme em garantir a segurança de todos os jogadores, equipes, árbitros e torcedores - diz a nota oficial da Confederação Asiática de Futebol.
Quais jogos da Champions da Ásia foram adiados?
- Shabab Al-Ahli x Tractor
- Al-Duhail x Al-Ahli
- Al-Wahda x Al-Ittihad
- Al-Sadd x Al-Hilal
