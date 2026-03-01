Arsenal tem bola parada como trunfo na vitória sobre o Chelsea na Premier League

Com a bola parada determinante, o Arsenal derrotou o Chelsea por 2 a 1, neste domingo (1º), pela 28ª rodada da Premier League. Os defensores Saliba e Timber foram os autores dos gols da vitória dos Gunners em jogadas oriundas de cobranças de escanteios.

Na Premier League, o Arsenal é a equipe que lidera a estatística com 19 gols marcados a partir da bola parada. Esse número representa 32,7% dos gols dos Gunners, que têm o melhor ataque o Campeonato Inglês tendo balançado as redes 58 vezes na competição.

Arsenal é líder na bola parada e na Premier League

Com 19 gols marcados na bola parada, o Arsenal lidera a estatística seguido por Newcastle (14), Leeds (13), Tottenham (13) e Bournemouth (13). E essa característica vem sendo fundamental para muitos dos pontos conquistados pelos Gunners na competição, como foram chaves na vitória sobre o Chelsea.

Restando nove jogos para o Arsenal, a equipe de Mikel Arteta tem cinco pontos de vantagem para o Manchester City, que tem uma partida a menos em relação ao rival. E os Gunners possuem uma tabela favorável com apenas uma partida contra um adversário do Big Six pela frente, que será justamente contra o time de Pep Guardiola.

Na quarta-feira (4), o Arsenal voltará a campo e visitará o Brighton, pela 29ª rodada da Premier League. Os Gunners buscam dar mais um passo na conquista do tão sonhado título do Campeonato Inglês e conta com uma defesa sendo ponto forte do elenco.

Além de ter decidido o duelo com o Chelsea com gols de Saliba e Timber, o Arsenal também possui a defesa menos vazada da competição. Em 29 jogos, o time de Mikel Arteta sofreu apenas 22 gols, enquanto o Manchester City tem a 2ª melhor do torneio com 25 gols sofridos.

Arsenal lidera gols em bolas paradas na Premier League 2025/2026 (Arte: NotebookLM)

Chelsea segue jejum contra o Arsenal

Por outro lado, o Chelsea soma atualmente 11 jogos sem vencer o Arsenal, e Liam Rosenior foi derrotado pela primeira vez na Premier League desde que chegou nos Blues. Em 13 partidas, o novo comandante da equipe londrina perdeu três duelos, que foram justamente para os Gunners, sendo dois pela Copa da Liga Inglesa e um pelo Campeonato Inglês.

Com a derrota, o Chelsea estacionou nos 45 pontos e segue fora da zona de classificação para a próxima Champions League e até mesmo para a Europa League. Os Blues tem três pontos de desvantagem para o Liverpool, que ocupa a 5ª colocação da Premier League.

