Lewandowski sofre fratura no olho e perderá partida decisiva do Barcelona na temporada
Atacante se lesionou na partida contra o Villarreal e não entrará em campo na semifinal da Copa do Rei
O Barcelona terá um importante desfalque para encarar o Atlético de Madrid na semifinal da Copa do Rei, nesta terça-feira. O atacante Robert Lewandowski sofreu uma fratura óssea na parte interna da órbita oscular esquerda na goleada por 4 a 1 em cima do Villarreal, no último sábado, pela 26ª rodada de LaLiga, e não estará à disposição de Hansi Flick para a decisão.
O clube publicou um comunicado em suas redes sociais informando a lesão do polonês e também sua ausência na partida com o Atlético de Madrid. No entanto, o Barcelona não especificou por quanto tempo Lewandowski ficará afastado.
Comunicado Médico!
Robert Lewandowski sofreu um trauma na partida de ontem contra o Villarreal. Exames realizados hoje diagnosticaram uma fratura óssea na parte interna da órbita do seu olho esquerdo.
Ele desfalcará a equipe nesta terça-feira, contra o Atlético de Madrid.
De acordo com a imprensa espanhola, há a possibilidade de o atacante estar disponível para a partida contra o Athletic Bilbao, no sábado, embora deva atuar utilizando uma máscara de proteção. O acessório, inclusive, não é novidade para Lewandowski, que já precisou utilizá-lo em outras ocasiões após lesões. A tendência é que a proteção também seja usada em compromissos seguintes, como no duelo da Champions League diante do Newcastle.
A lesão ocorreu perto do fim da partida contra o Villarreal. Lewandowski se chocou com o zagueiro Pau Navarro. Apesar disso, continuou em campo. Ele entrou aos 21 minutos do segundo tempo, no lugar do volante Bernal, e marcou um gol. Os demais foram marcados por Lamine Yamal, que fez o primeiro hat-trick da carreira.
Barcelona tem ausências, e Flick terá dor de cabeça para decisão
Além de Robert Lewandowski, o técnico Hansi Flick também lida com outros problemas importantes no elenco. Frenkie de Jong está fora após sofrer uma lesão muscular na coxa direita, que deve afastá-lo dos gramados por mais de um mês. Já Eric García não poderá atuar na partida da Copa do Rei, na terça-feira, por cumprir suspensão após ter sido expulso no jogo de ida.
Ainda assim, nem mesmo o revés de última hora diminui a atmosfera de desafio que marca o retorno da equipe, cercado por obstáculos e ajustes necessários. Sem um camisa 9 de origem, Ferran Torres deve assumir a responsabilidade de completar o trio ofensivo, enquanto Marc Bernal aparece como o principal candidato a ocupar a vaga deixada por Frenkie de Jong no meio-campo. A missão mais delicada ficará com Gerard Martín, que deverá substituir Eric García na defesa.
