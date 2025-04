Pitaco do Guffo: quem vencerá a Champions League?

A Opta, uma das maiores fornecedoras de dados esportivos do mundo, dispôs a projeção do seu chamado "Supercomputador”, com cálculos e probabilidades sobre a classificação para as semifinais, para a final e para o título do torneio mais importante do mundo. Afinal, quem vencerá a Champions League?

Com os jogos de ida das quartas de final já realizados, ficou bem claro que algumas hierarquias podem ser quebradas. Estou falando da possibilidade de Real Madrid e Bayern de Munique ficarem fora da próxima fase. O que também não é lá um grande assunto, pois na próxima temporada provavelmente eles estejam no mesmo lugar de hoje: disputando vaga nas semifinais.

Será que chegou a vez do PSG?

Desde que a Qatar Sports Investments (QSI), fundo ligado ao governo do Catar, comprou o PSG em 2011, o clube tem duas obsessões: ter uma torcida de verdade e ganhar a Champions League. Todo mundo vai lembrar da fase Cavani/Ibrahimovic, ou do trio Neymar, Messi e Mbappé. As tentativas de formar times com superestrelas que afundaram nos egos e desempenhos pífios.

Pois agora em 2025 pela primeira vez nesses 14 anos, o Paris aparece como um verdadeiro possível campeão. E chega a ser irônico: com um time sem superestrelas, mas muito competitivo e bem organizado por Luis Enrique, ídolo barcelonista como jogador e técnico. Segundo a Opta, o PSG tem 24% de probabilidade de título, a mesma que o Arsenal (24,5%). A Internazionale corre por fora com 17% de chance.

Boto minhas fichas no Barcelona

Não é somente porque o Supercomputador da Opta aponta o Barça como favorito com 28% de probabilidade de título, mas hoje o time de Lamin Yamal, Pedri, De Jong, Lewandowski e Raphinha joga o melhor futebol do mundo. Esse “Baby Barça” pode ser comparado com aquela máquina de Guardiola da década passada no seguinte: o DNA Johan Cruyff instalado em grande parte do elenco que cresceu e veio junto da base.

Probabilidades de classificação e título (Fonte: Opta)

Sob a batuta de Hansi Flick, o Barcelona alia um enorme volume ofensivo com uma organização defensiva bem estruturada e uma mentalidade de quem gosta de atropelar os adversários. Ou seja, é possível marcar gols no Barça, mas é muito difícil ganhar do Barça. Quem vencerá a Champions League? Oficialmente, vou fechar com o Supercomputador da Opta nessa.