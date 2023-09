A seleção da Arábia Saudita foi derrotada nesta sexta-feira (8) por 3 a 1 contra a Costa Rica, em jogo amistoso disputado no St. James's Park, estádio do Newcastle. A partida marcou a estreia de Roberto Mancini, técnico campeão da Euro 2020 com a Itália, no comando do selecionado saudita. O jogo teve pouco público e torcedores do Newcastle protestaram do lado de fora do estádio, contra a prática de "sportswashing", visto que o clube inglês foi comprado pelo Fundo de Investimentos Públicos do país do oriente médio.